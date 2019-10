Mitten auf der Straße lag ein Auto auf dem Dach...

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es war gegen 5:45 Uhr, als ich einen Knall hörte», sagte Jason zu L'essentiel. Wenige Minuten später schickte er der Redaktion ein unglaubliches Bild: Mitten auf der Straße lag ein Auto, der Unterboden nach oben, das Licht noch an.

Auf dem Bild ist das Schild des Hotels Topaz in der Rue des Remparts 5 in Esch/Alzette zu erkennen. Der absurde Unfall passierte also im Herzen von Esch.

(L'essentiel)