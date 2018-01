Nahrungsergänzungsmittel liegen voll im Trend

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luxemburger Bevölkerung greift immer häufiger auf Nahrungsergänzungsmittel zurück. Auf Nachfrage von L'essentiel erklärte das Gesundheitsministerium, es gebe derzeit keine Daten über den Verbrauch dieser Nährstoffkonzentrate, die als Tabletten, Kaugummis, Pulver oder Flüssigkeiten angeboten werden. Jedoch erkenne Ministerium, dass der «Markt ständig wächst», wie in anderen Ländern auch. Die Hälfte der Amerikaner und rund 30 Prozent der Franzosen nehmen sie regelmäßig zu sich.

Laut Monique Franzen, Verkäuferin der Marke «Forever Living Products», «verbreitet sich dieser Trend in Luxemburg. Menschen versuchen dadurch ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu steigern, weil es manchmal schwierig sein kann, sich richtig zu ernähren. Sie wollen so, genügend Vitamine und Mineralien zu sich nehmen». Die Produkte werden eingenommen, um einen bestimmten Mangel zu beheben, Fettleibigkeit zu bekämpfen oder die Verdauung zu verbessern. «Wir empfehlen Aloe-Vera-Präparate für Figur, Schönheit und Gesundheit», rät Franzen.

«Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel»

«Der Großteil unserer Kundschaft sind in ihren Dreißigern und legen Wert auf ihre Gesundheit. Oft haben sie kein Vertrauen mehr in die Pharmaindustrie und sind für unsere Produkte sehr offen», erklärt Olivier Bens, Importhändler und Vertreiber von pharmazeutischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln. «Veganer greifen häufig darauf zurück, weil sie einem bestimmten Mangel vorbeugen oder ihn beheben wollen», so Bens.

Allerdings ist Vorsicht angesagt: Laut den Behörden können «gewisse Produkte gesundheitsschädliche Nebenwirkungen haben». Auch wenn in Luxemburg derzeit keine Fälle bekannt sind, treten immer wieder Magen-Darm-Entzündungen, Lebererkrankungen, Hautprobleme und Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen auf. «Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für Medikamente. Wenn jemand krank ist, muss er zum Arzt», betont Franzen.

OTC-Produkte

Bereits im Jahr 2015 hatte das Gesundheitsministerium eine Informationskampagne zur Aufklärung über Nahrungsergänzungsmitteln gestartet. Damals wurde die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen und daran erinnert, dass «derjenige, der sich gesund und ausgewogen ernährt, diese Produkte nicht braucht», außer in Ausnahmefällen. Außerdem betonte das Ministerium, dass es «oft keinen wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit dieser Mittel gibt».

Nahrungsergänzungsmittel sind uneingeschränkt in Apotheken, aber auch in Supermärkten und natürlich im Internet erhältlich. Die Europäische Union setzt einen Rahmen, indem sie bestimmte Produkte, die pharmakologische Substanzen enthalten, verbietet. Luxemburg hat im Gegensatz zu anderen Ländern kein zusätzliches Verbot verhängt, allerdings dürfen die verkauften Mittel bestimmte Grenzwerte für Vitamine und Mineralstoffe nicht überschreiten.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)