Aktive Fälle haben sich in Luxemburg verzehnfacht

Zum 14. Juni, also genau vor drei Wochen, schien das Großherzogtum die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu haben. An dem Tag meldete das Gesundheitsministerium sieben Neuinfektionen. 31 Personen trugen zu diesem Zeitpunkt das Virus in sich.

Drei Wochen später, am gestrigen Sonntag, ist die Lage im Großherzogtum wieder deutlich angespannter. Das Ministerium registrierte 46 Neuinfektionen und die Zahl der aktiven Fälle ist auf 321 angestiegen. In drei Wochen hat sich die Zahl der Infizierten also verzehnfacht. Wie Premierminister Xavier Bettel (DP) am vergangenen Mittwoch erklärte, hätten auch Wasseruntersuchungen in den Kläranlagen gezeigt, dass das Coronavirus wieder in ganz Luxemburg nachweisbar ist. Zwischenzeitlich sei der Sars-CoV-2-Erreger komplett aus dem Abwasser verschwunden gewesen.

Weil dieser sprunghafte Anstieg wohl nicht nur mit den Massentests, sondern auch mit dem Lockerungen zusammenhängt, hat die Regierung beschlossen, dass Versammlungen von mehr als 20 Personen vorerst wieder verboten sind. Das Gesundheitsministerium arbeitet derzeit an einem neuen Gesetzesentwurf. Der Text sieht vor, dass bei größeren Versammlungen – auch im privaten Bereich – der Sicherheitsabstand einzuhalten ist und, sollte dies nicht möglich sein, die Maskenpflicht gilt.

(L'essentiel)