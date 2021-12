Inzest wird Straftatbestand in Luxemburg

Geschlechtsverkehr zwischen blutsverwandten Menschen steht im Luxemburger Gesetz bisher nicht explizit unter Strafe. Das soll sich ändern. Im Regierungsrat am heutigen Mittwoch stimmten die Minister für einen Gesetzentwurf «zur Verstärkung der Mittel zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen», wie die Regierung am Mittwochabend mitteilt.

In dem Entwurf werde das System der sexuellen Gewalt im Luxemburger Strafgesetzbuch und der Strafgesetzordnung grundlegend überarbeitet und an EU-Richtlinien angepasst, heißt es in der Mitteilung. Unter anderem soll für Inzestvergehen ein eigener Straftatbestand geschaffen werden. Außerdem sollen künftig die Verjährungsfristen für sexuelle Straftaten höher ausfallen.

Strafbar ist in Luxemburg bisher Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen unter 16 Jahren. Die Vergewaltigung einer minderjährigen Person kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren nach sich ziehen, im Verwandtschaftsfall kann die Haftstrafe als erschwerender Umstand verdoppelt werden. Die Verjährungsfrist für Vergewaltigung liegt aktuell noch bei zehn Jahren und beginnt erst, wenn das Opfer volljährig ist.

(mei/L'essentiel)