Wärter finden Gefangenen tot in der Zelle

Wie die Gefängnisverwaltung am Mittwoch mitteilt, ist am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr ein Insasse tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Die Versuche, den Gefangenen wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Justizbehörden wurden informiert und eine Autopsie wurde durchgeführt.

Der Ombudsmann in seiner Funktion als externer Kontrolleur des Gefängnisses, der stellvertretende Direktor der Gefängnisverwaltung sowie der Direktor und der stellvertretende Direktor des Gefängnisses waren vor Ort.

