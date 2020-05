Ein Gutschein, um «unser Land zu entdecken»

Premierminister Xavier Bettel verkündete bereits am frühen Mittwochnachmittag die große Überraschung: Jeder Luxemburger Bürger und jeder Grenzpendler erhält einen Gutschein für eine Übernachtung in Luxemburg. Damit will die Regierung den krisengeschüttelten Tourismus im Land wieder in Schwung bringen. Die Idee kam gut an, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch einige Fragen offen waren.

Die Details der Offensive sollte am Mittwochabend Finanzminister Pierre Gramegna bei einer Pressekonferenz erläutern. Demnach ist ein Gutschein im Wert von 50 Euro geplant, der in einem Hotel im Großherzogtum eingelöst werden kann. Alle Bürger, die über 16 Jahre alt sind und die Grenzgänger erhalten einen solchen Gutschein.

"Dies wird eine Gelegenheit sein, unser Land besser kennenzulernen", fuhr Pierre Gramegna fort. Es bleibt abzuwarten, wie genau diese ursprüngliche Initiative funktionieren wird und wie viel dieses "Geschenk" kosten wird.

«Wie ein Geschenkgutschein, den man in jedem Geschäft einlösen kann»

Wenn man bedenkt, dass fast 558.000 Einwohner über 16 Jahre alt sind und dass 200.000 Grenzgänger in Luxemburg arbeiten, entspricht dies 758.000 Gutscheinen, die im Gesamtwert von 38 Millionen Euro verteilt werden sollen.

Auf Nachfrage von L'essentiel hält der Generalsekretär der Horesca François Koepp das für «eine sehr gute Idee», die dazu dienen werde, «etwas Boden zurückzugewinnen» für einen von der Krise hart getroffenen Sektor. «Wenn ein Paar 100 Euro für Gutscheine ausgibt und 50 Euro dazu gibt, um einen schönen Abend in einem Hotel zu verbringen, gewinnen alle. Es ist auch eine Gelegenheit für die Menschen, die dort arbeiten, das Großherzogtum aus einem anderen Blickwinkel zu sehen», ist Koepp überzeugt.

Laut François Koepp werden sich alle Hotels in Luxemburg an der Initiative beteiligen. «Das ist wie ein Gutschein, den man in jedem Geschäft einlösen kann!»

