Hauptstadt feiert mit Riesenrad und Strand

Weil die Schueberfouer in diesem Jahr nicht stattfindet, werden in Luxemburg-Stadt mehrere kleine Sommerfeste gefeiert. Das Alternativprogramm wird vom 11. Juli bis zum 13. September an verschiedenen Orten der Hauptstadt angeboten. «Es geht darum, den Stadtvierteln wieder Leben einzuhauchen, ohne dass es dabei zu großen Menschenmassen kommt», wie Bürgermeisterin Lydie Polfer am Montag bei einer Pressekonferenz sagte.

Die Sommerfeste finden an verschiedenen Orten statt. Eines dieser Feste auf der Kinnekswiss gefeiert. Dort dreht sich ab dem 11. Juli ein 50 Meter hohes Riesenrad mit 36 Gondeln. Die Attraktion, für die die Stadtverwaltung 6500 Greikarten verteilen will, ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen sechs Euro für eine Fahrt, Kinder unter zehn Jahren vier Euro.

Die Place du Théâtre verwandelt sich, wie im letzten Jahr, in einen 350 Quadratmeter großen Strand samt Liegestühlen. Dort können sich die Besucher täglich von 10 bis 22 Uhr vergnügen. Weitere Sommerfeste mit Essensständen, Märkten, Fahrgeschäften und Kinderspielen finden unter anderem in den Vierteln Bonneweg, Zessingen und Merl statt. Die Spiele für die Kinder sind kostenlos, Alkohol wird auf den Festen nicht ausgeschenkt. Zur Einhaltung der Maßnahmen gegen das Coronavirus setzt die Stadt auf Sicherheitspersonal.

(nc/L'essentiel)