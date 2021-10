Lëtzebuergisch kommt zurück an den Findel

Die automatischen Durchsagen am lux-Airport erklingen seit Kurzem nur noch in Englisch und Französisch. Im Zuge einer System-Änderung war Luxemburgisch aus dem Sprachangebot entfernt worden, was auf viel Unverständnis in der Bevölkerung stieß.

Mittlerweile werde das System überarbeitet und damit auch die luxemburgische Sprache in Kürze wieder am Findel eingeführt, so François Bausch, der Minister für Mobilität, in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Fred Keup. Das Update soll bis zum Sommer 2022 abgeschlossen sein.

(L'essentiel)