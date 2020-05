Die «Large Scale Testing»-​​Strategie wird freiwillig sein

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Forschungsminister Claude Meisch (DP) haben am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz Details zur bisherigen und der geplanten großflächigen Test-Strategie im Großherzogtum verraten. Mit dabei waren auch Dr. Ulf Nehrbass vom Luxembourg Institute of Health, sowie Paul Wilmes, der Sprecher der Taskforce Covid-19 Research Luxembourg.

Lenert eröffnete die Pressekonferenz und ging zunächst auf die bisherige Test-Strategie im Großherzogtum ein. Mittlerweile habe man 64.981 der sogenannten PCR-Tests durchgeführt, anfangs im Rahmen einer reaktiven Test-Strategie bei symptomatischen Patienten und dann zunehmend aktiv in Risiko-Sektoren, wie beispielsweise Seniorenheimen.

Mittlerweile sei man zu einer präventiven Strategie übergegangen, die die verschiedenen Lockerungs-Maßnahmen begleitet. Bevor ein Sektor aufgemacht werde, könne man durch die sogenannten Cluster-Prävalenz-Tests aus dem Resultat das Risiko hochrechnen, so Lenert.

«Einladungen, aber keine Vorladungen»

Claude Meisch ergriff nach seiner Kollegin das Wort und beschrieb den nächsten Schritt in Luxemburgs Test-Strategie: Large Scale Testing, dass mehr sei «als nur ein Forschungsprojekt». Er versicherte, dass mehr Tests mehr Sicherheit bedeuten würden. Gleichzeitig machte er unmissverständlich klar, dass alle Tests freiwillig sein würden. Man werde zwar «Einladungen», aber «keine Vorladungen» verschicken. «Es hilft uns allen, wenn möglichst viele Leute die Tests machen», betonte er.

Man habe verschiedene Test-Kategorien ausgearbeitet. Zunächst sollten vor allem die sensiblen Berufe Einladungen erhalten, die in engem Kontakt zu anderen Menschen arbeiten müssen. Damit solle am 25. Mai gestartet werden, wie Covid-19-Taskforce Sprecher Paul Wilmes später präzisierte. In der zweiten Kategorie seien Berufsgruppen, die ihre Arbeit vor kurzem begonnen hätten oder jetzt wieder starten würden. Der dritte Schritt sei dann letztendlich die gesamte Bevölkerung.

«Die Regierung hat zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Entscheidungen getroffen»

Durchgeführt werden sollen die Tests an insgesamt 20 Test-Stationen (17 Drive-Through, 2 Bike-Through, 1 Walk-Through), die Bürgern und Grenzgängern zwischen dem 25. Mai und dem 28. Juli im ganzen Land zur Verfügung stehen. Man strebe eine maximale Kapazität von 20.000 Tests pro Tag an, so Wilmes. Wer getestet wurde, erhält innerhalb von zwei Tagen eine SMS mit dem Resultat.

Dr. Ulf Nehrbass, der CEO des Luxembourg Institute of Health, appellierte an die Bürger, sich testen zu lassen. Er betonte, dass der glimpfliche Ablauf der Epidemie in Luxemburg auf den erfolgreichen Maßnahmen der Regierung beruhe. «Die Regierung hat zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Entscheidungen getroffen», so Nehrbass.

