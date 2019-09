Sam Tanson wird Félix Braz vertreten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Ministerin für Kultur und Wohnungsbau, Sam Tanson, wird vorübergehend das Justizministerium leiten. Sie vertritt damit den Minister für Justiz Félix Braz, der wegen akuter Herzprobleme seit dem 23. August auf der Intensivstation eines belgischen Krankenhauses liegt.

Über die Personalie wurde am Freitag bei der Sitzung des Regierungsrates entschieden. Premierminister Xavier Bettel machte das Ergebnis um 12.15 Uhr öffentlich. François Bausch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, hatte das Ministerium von Félix Braz in der Zwischenzeit geschäftsführend geleitet. Eine gesetzliche Regelung für einen solchen Fall gibt es in Luxemburg nicht.

Außer Lebensgefahr

Wie der sichtlich betroffene Xavier Bettel bei der Pressekonferenz bekannt gab, hat Félix Braz einen Herzstillstand erlitten. Sein Gehirn sei kurzzeitig ohne Sauerstoffzufuhr gewesen. Daraufhin sei er in ein künstliches Koma versetzt sowie künstlich beatmet worden. Aus dem Koma sei Braz mittlerweile wieder aufgewacht. Auch die Beatmung konnte am Donnerstag durch die Ärzte eingestellt werden. Der Minister sei damit außer Lebensgefahr.

Bettel schloss damit, dass es bis zur vollständigen Genesung des Ministers noch dauern werde. Dennoch handelt es sich bei der Personalentscheidung um Sam Tanson um eine Vertretung, nicht um eine Umbildung des Kabinetts, wie Bettel sagte. Braz bleibt damit offiziell Mitglied der Regierung. Die Übertragung der ministeriellen Aufgaben ist ab sofort gültig.

(mb/jw/ncL'essentiel)