Wie geht es mit den Booster-​​Impfungen weiter?

Gesundheitsministerin Paulette Lenert informierte am Mittwoch über die am Vortag angekündigte Booster-Impfung für Personen ab 65 Jahren und für Pflegekräfte. «Die ersten Einladungen sind bereits verschickt worden. Personen ab 65 Jahren können sich in Impfzentren oder beim Arzt impfen lassen. Alle Optionen werden verfügbar sein. Bei den Pflegekräften wird beispielsweise darüber diskutiert, ob in Krankenhäusern geimpft werden soll oder nicht». «Ich habe viele Nachrichten von Angehörigen der Gesundheitsberufe erhalten, die um diese dritte Dosis gebeten haben», sagte Dr. Thérèse Staub, Präsidentin des Obersten Rates für Infektionskrankheiten. In der nächsten Woche werden neue Ankündigungen für weitere Booster-Impfungen erwartet.

«Es gibt zwei Überlegungen. Medizinisch haben wir die Prioritäten abgedeckt. Ist es sinnvoll, den unter 50-Jährigen einen Booster zu geben, wir brauchen Studien. Die Daten sind noch nicht wirklich vorhanden. Der andere Aspekt ist administrativer Natur. Das Zertifikat hat eine Laufzeit von 12 Monaten, einige Länder haben sie auf neun Monate verkürzt.», sagte der Santé- Direktor Jean Claude Schmit. Im Bezug auf die Gültigkeit lehnte Gesundheitsministerin Lenert eine Verkürzung auf neun Monate wie in Österreich ab. Gleichzeitig müsse aber rasch entschieden werden, wie man mit dem Ablaufdatum des Zertifikats verfahre, da die ersten Impfungen in Luxemburg bereits im Dezember 2020 und Januar 2021 gespritzt wurden.

Im Bezug auf die aktuelle Corona-Situation bemerkte Lenert, dass sich die Lage derzeit zwar verschlechtere, aber «linearer» verläuft als in anderen Ländern, in denen die Impfrate niedrig ist oder die Maßnahmen völlig gelockert wurden.

(nm/L'essentiel)