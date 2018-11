Sprit-​​Engpass an Luxemburger Tankstellen

Nachschubprobleme wegen des Niedrigwassers am Rhein und Blockaden der «Gilets Jaunes» führen in Luxemburg jetzt zu Treibstoff-Engpässen. In den vergangenen Tagen häufen sich die Meldungen über Tankstellen, die auf dem Trockenen sitzen und Zapfsäulen schließen müssen – unter anderem in den Tanktourismus-Destinationen entlang der Grenzen zu Deutschland und Frankreich.

«Sehr geehrte Kunden», las man gestern auf einem Informationsblatt einer Tankstelle an der Autobahn A1 in Wasserbillig, «Zurzeit maximale Abgabe an Diesel, 95er und 98er Benzin von 80 Litern. Keine Kanisterbetankungen.» Vereinzelt mussten Zapfsäulen vorübergehend geschlossen werden – unter anderem in Lorentzweiler und Hellingen.

«Keine größeren Versorgungsschwierigkeiten»

Das Groupement pétrolier luxembourgeois, die Interessenvertretung der Luxemburger Tankstellenbetreiber und Importeure von Mineralölprodukten, erklärt auf Nachfrage: «Die Situation ist leicht angespannt, das stimmt. Uns liegen aber keine Informationen über größere Versorgungsschwierigkeiten vor», sagt der Generalsekretär des Verbands, Jean-Marc Zahlen.

Die Probleme würden nur punktuell auftreten und in der Regel schnell behoben werden. Zahlen bestätigt auch, dass wegen der Tankgäste aus dem Ausland viel Betrieb an den Zapfsäulen herrscht. Dies sei jedoch nicht die Ursache für die aktuelle Versorgungslücke.

Luxemburg bezieht seine Kraftstoffe hauptsächlich aus Belgien und Deutschland.

(jt/L'essentiel)