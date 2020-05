Einige Sportstätten in Luxemburg öffnen wieder

In einigen Luxemburger Gemeinden haben die Sportvereine vor, ihren Sportbetrieb wieder aufzunehmen. «Die Vereine mussten ihre Vorkehrungen treffen. Die Vorsicht steht dabei an höchster Stelle. Es dürfen maximal 20 Personen gleichzeitig anwesend sein», teilt die Stadt Redingen mit. Unter Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen haben so das Boulodrome in Redingen, die Düdelinger Tennis- und Leichtathletikanlagen sowie die Escher Leichtathletikanlage bereits wieder geöffnet.

Vorerst sind nur Freiluft- und Individualsportarten in Vereinen erlaubt, mit einer Obergrenze von 20 Personen. Die Eröffnung ist zunächst den Gemeinden und anschließend den Verantwortlichen in Verein überlassen, wie Sportminister Dan Kersch am vorvergangenen Freitag sagte. Am 31. Juli sollen auch wieder die Vereine in Luxemburg-Stadt und Bartringen den Betrieb wieder aufnehmen. In anderen Gemeinden wird derzeit darüber diskutiert , unter welchen Umständen gelockert werden kann.

Leitfaden des Ministeriums

Das Ministerium hat eine Liste mit Hygieneregeln ausgearbeitet, die von den Vereinen umgesetzt werden müssen. Dazu gehören die Maskenpflicht oder die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln. «Außerdem müssen Trainingsgeräte nach dem Gebrauch desinfiziert werden», sagt Loris Spina, der für das Ressort Sport zuständige Düdelinger Schöffe.

Trotz der Auflagen sind die Vereine erleichtert, dass der Sport wieder aufgenommen wird. «Wir halten auch auf der Straße Abstand und passen auf. Es ist besser unter diesen Bedingungen zu öffnen, als noch länger warten zu müssen», erklärt Gérard Schneider, der Präsident des Luxemburger Petanque-Verbandes. Der Tennisverband setzt auf spezielle Röhren, mit denen die Spieler die Bälle aufheben können, ohne sie berühren zu müssen.

(Marine Meunier/L'essentiel)