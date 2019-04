133 Abmahnungen für Lkw-​​Schlangen

Die Situation ist zwar nicht neu, aber eine schnelle Lösung wurde bisher noch nicht gefunden – und das Problem weitet sich immer mehr aus: Schlangen an Lkws, die auf einen Platz an der Tanksäule warten. Besonders auf der A4 an der Tanktstelle Pontpierre oder auch auf der A3 im Raum Berchem stehen die Lkw endlos und stellen so auch eine echte Verkehrsgefährdung dar.

Auf das Thema angesprochen, sagt Verkehrsminister François Bausch, dass die Polizei «tägliche Kontrollen durchführt». Sowohl aus eigener Initiative, als auch weil sie Anrufe von Bürgern oder auch von Tankstellenbetreibern erhalten. 133 Abmahmungen wurden im vergangenen Jahr bereits verteilt.

Umsetzung würde Jahre in Anspruch nehmen

Stellen die Beamten eine gefährdende Situation fest, fordern sie die Fahrer der Lastwagen auf, weiter zu fahren: «Die Polizei behält sich auch das Recht vor, einen Versorgungsbereich im Falle einer unmittelbaren Gefahr zu schließen», sagt der Minister.

Als Lösungsmöglichkeiten nennt Bausch langfristige Projekte wie «die Errichtung eines multimodalen Korridors und einer Hochgeschwindigkeitsstraßenbahn entlang der A4» oder den Bau von zwei bis sogar drei Spuren auf der A3. Diese Großprojekte sollen den Zufahrtsbereich der Tankstellen Pontpierre und Berchem neu aufteilen. Allerdings wird die Umsetzung dieser Ideen wohl mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

(th/L'essentiel)