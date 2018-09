In Luxemburg gibt es keine «handy-​​freien Zonen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Gegensatz zu Frankreich und Deutschland gibt es in Luxemburg keine bewohnte Gegenden, die nicht durch Mobilfunknetze abgedeckt sind. Das bestätigt Luc Tapella, Direktor der luxemburgischen Regulierungsbehörde (ILR). Allerdings kann es in einigen entlegenen Orten durchaus vorkommen, dass der Handy-Empfang abbricht. «Das kommt auf die Höhenlage, Bäume oder sogar Gebäude in Ihrem Umfeld an.»

Insgesamt sind 95 Prozent des Staatsgebiets und fast 100 Prozent der Bevölkerung mit dem Mobilfunk verbunden. Die kleinen weißen Flecken auf der Handy-Landkarte befinden sich inmitten von Wäldern, meistens im Norden des Landes, wie Marc Kohll vom Service «Statistiques et veilles des marchés» der ILR erklärt. «In einigen Gebieten kann es vorkommen, dass nur ein Anbieter korrekt funktioniert.»

Manchmal reduzieren Mobilfunkbetreiber freiwillig die Signalstärke, um dafür die Reichweite zu erhöhen. «In Luxemburg gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, alle Regionen abzudecken, aber durch den Wettbewerb auf den Markt verfügen 98 Prozent der Bevölkerung über einen Zugang zum 4G-Netz», erklärt Pierre Goerens von der zuständigen Regierungsstelle für elektronische Kommunikation. Laut Goerens weist jedoch daraufhin, dass die von den Betreibern zur Verfügung gestellten Daten «manchmal schwierig zu überprüfen» sind.

Laut Angaben der ILR kann das Großherzogtum seine ländlichen Gebiete besser mit Mobilfunk versorgen als seine Nachbarländer. 94,5 Prozent der Bevölkerung können hierzulande schnelles Internet mit mindestens 100 Mbit/Sekunde nutzen, während der EU-Schnitt nur bei 46,9 Prozent liegt.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)