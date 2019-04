Das Wochenende bringt Schneeregen

Der Freitagnachmittag, sowie die folgende Nacht bleiben bewölkt und trocken. Der Samstag wird der kälteste Tag der Periode. Er beginnt trocken, allerdings zieht sich der Himmel allmählich zu, und im Laufe des Nachmittags ist mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen, örtlich ist Schneeregen möglich. Die Temperaturen sinken auf bis zu -2 Grad und steigen auf bis zu 7 Grad.

Der Sonntag beginnt stark bewölkt mit leichten Regenschauern, örtlich sind Schneeregenschauer möglich. Während des Nachmittags beruhigt sich das Wetter, doch der Himmel bleibt stark bewölkt. Die Temperatur steigt von -1 Grad auf bis zu 8 Grad am Nachmittag.

Anfangs diesig, anschließend trocken und bewölkt, so startet der Montag. Es wird wieder wärmer: Die Tiefsttemperatur liegt bei 0 Grad, dann steigt das Termometer auf bis zu 14 Grad. Dieser Trend hält sich zu Beginn der Woche. Die Temperaturen klettern am Dienstag auf bis zu 15 Grad. Am Morgen ist es zunächst leicht bewölkt bei mäßigem Wind. Im Laufe des Nachmittags wird der Himmel bedeckt, am Abend kommt es zu Regenschauern.

(L'essentiel)