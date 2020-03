Hier bekommt die Risikogruppe Hilfe

Bianca Martinez und Belen Diaz-Mor leben in Luxemburg und sind in der Telekommunikationsbranche tätig. Eine der jungen Frauen arbeitet bei der Europäischen Kommission, die andere bei Amazon. Gemeinsam haben sie beschlossen, die Website helpcovid19.lu auf dem Weg zu bringen. Dort werden alle Hilfsangebote gesammelt, die die Menschen Luxemburgs während der Krise anbieten.

Für die beiden Freundinnen begann alles mit einer einfachen Beobachtung: «Wir durchleben eine sehr schwierige Zeit. Da ist es Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Die am stärksten gefährdeten Personen müssen zu Hause bleiben. Mit unserer Website wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, Menschen zu finden, dieihre Einkäufe oder den Gang zur Apotheke erledigen.»

«Mein Großvater ist an Covid-19 gestorben»

Um ihre Plattform einzurichten, haben die jungen Frauen viel Vorarbeit geleistet: «Wir haben uns auf den Websites der Gemeinden umgesehen und die bestehenden Initiativen aufgelistet. Auf unsere Website haben wir eine Karte gepackt. Dort wird angezeigt, welche Hilfsaktionen es in welchen Gemeinden gibt.»

Bianca hat beschlossen, die Website ihrem Großvater Cesar Fernandez zu widmen. «Er lebte in Spanien und ist am vergangenen Wochenende an Covid-19 gestorben. Dort drüben gehen alle selbst einkaufen. Auch die Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Das müssen wir hier verhindern», sagt sie.

(sl/L'essentiel)