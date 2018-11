«Ich spare 30 Euro beim Tanken in Luxemburg»

Immer mehr Autofahrer aus dem benachbarten Ausland steuern Luxemburg an, um an billigen Sprit zu kommen. Teilweise nehmen sie dafür sogar weite Wege auf sich. An den Tankstellen hat sich deshalb der Betrieb vervielfacht. Besonders prekär ist die Lage in der Nähe der Grenzen. Im Dreiländereck zu Belgien und Frankreich musste eine Tankstelle in Rodingen Security-Personal einstellen, um dem Kundenansturm Herr zu werden. Hier sind auch immer wieder «Gilets jaunes» anzutreffen, die mit den gelben Warnwesten in Frankreich gegen die hohen Spritpreise demonstrieren. Fährt man ein paar Kilometer weiter ins Landesinnere, ergibt sich ein völlig anderes Bild: In Petingen stehen keine langen Schlagen vor den Zapfsäulen, die Fahrzeuge, die dort aufgetankt werden, haben meist ein luxemburgisches Kennzeichen.

Vor den Tankstellen in Schengen herrscht ebenfalls großer Andrang. Ein Autofahrer aus dem über 80 Kilometer entfernten saarländischen Neunkirchen bezeichnet die Benzinpreise im Gespräch mit L'essentiel als «Wahnsinn». Er erklärt: «Ich fahre normalerweise nie nach Luxemburg, um zu tanken. Aber bei diesen Preisunterschieden lohnt es sich einfach.»

«Gar nicht auszudenken, wenn...»

Dass die Mitnahme von Reservekraftstoff in Luxemburg eigentlich verboten ist, scheint hier niemanden zu stören. Ähnlich ergeht es einem Fahrer aus Homburg, fast 100 Kilometer entfernt, der neben seinem Tank auch mitgebrachte Kanister mit Benzin befüllt. «Es ist nicht mehr normal. Obwohl Luxemburg so weit weg ist, spare ich durch die Fahrt hierher zwischen 30 und 35 Euro.» Seine Zigaretten und den Kaffee rechnet er nicht mit.

In Wasserbillig steht eine Familie aus Wittlich vor einer Zapfsäule. «Früher sind wir öfters nach Luxemburg zum Tanken gekommen, in den letzten Jahren hat sich das nicht mehr gelohnt. Seit die Preise wieder hoch gehen, kommen wir wieder regelmäßiger, meistens dann auch mit ein bis zwei Kanistern», sagt der Vater. Ein Autofahrer aus Schweich hat ebenfalls zusätzliche Kanister dabei: «Hier ist die Hölle los. Gar nicht auszudenken, was hier abgeht, wenn die Preise bei uns auch so anziehen würden wie in Frankreich.»

Sophie Maene, Pressesprecherin von Total, sieht die Sache mit den Kanistern nicht so entspannt: «Wir haben an das Tankstellenpersonal kommuniziert, dass sie das Befüllen von Extra-Kanistern unterbinden sollen.» Sofern es dem Personal überhaupt auffällt, man könne schließlich nicht alle Mitarbeiter nach draußen schicken, um die Kunden zu überwachen. «Wir warten nun auf Rückmeldung von unseren Mitarbeitern.» Sollten diese Probleme bei den Kontrollen schildern, werde man Aushänge an den Tankstellen machen, die das Kanister befüllen verbieten. «Es geht schließlich auch um die Sicherheit der Kunden selbst.»

