Uni Luxemburg ist unter den 700 Top-​​Unis der Welt

Die amerikanischen Universitäten, allen voran Harvard, dominieren auch in diesem Jahr das Shanghai-Hochschul-Ranking, das am vergangenen Samstag veröffentlicht wurde. Allerdings konnte sich die Universität Luxemburg im Vergleich zum Vorjahr um eine Rangstufe verbessern. Die Uni in Esch rangiert damit zwischen den Plätzen 601 bis 700 unter den besten 1000 Hochschulen der Welt.

Eine gute Platzierung, wenn man bedenkt, dass in dem Ranking 2000 Universitäten aus aller Welt berücksichtigt werden. 2019 reichte es für die Universität nur für die Plätze 701 bis 800. Andere Hochschulen aus der Großregion landen im Ranking ebenfalls auf guten Plätzen. Die Uni Strasburg kommt auf Rang 101 bis 150, die Universität Lorraine erreicht die Plätze 301.-400. und die Universität des Saarlandes schafft es unter die besten 600 Universitäten der Rangliste. Nach dieser Rangliste sind die drei besten Universitäten der Welt Harvard und Standfort in den USA und Cambridge in Großbritannien.

Die Rangliste wird von den Machern als eines «der zuverlässigsten» vermarktet, gleichzeitig werden die Kriterien des Rankings von vielen europäischen Politikern kritisiert. Die europäischen Universitäten seien durch diese im Vergleich zu amerikanischen Universitäten benachteiligt. Das Shanghai-Ranking bewertet Universitäten anhand von sechs Kriterien, darunter die Anzahl der Nobelpreise und Fields-Medaillen, die an Absolventen und Professoren einer Hochschule vergeben werden. Außerdem wird die Anzahl der am häufigsten zitierten Forscher ihres Fachgebiets und die Anzahl der Veröffentlichungen von einer Hochschule in den Zeitschriften Nature und Science.

(mm/L'essentiel/afp)