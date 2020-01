Aggressiver Fahrgast beleidigt CFL-​​Beamten

Am Dienstagnachmittag wurde am Bahnhof in Bettemburg ein Fahrgast gemeldet, der einen Zugbegleiter anschrie, beleidigte und schließlich aus dem Zug begleitet werden musste.

Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilte, stellte sich bei der Überprüfung des Fahrgastes heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag.

Die Staatsanwaltschaft wurde kontaktiert und ordnete an, den Mann in die Haftanstalt zu bringen, falls eine Begleichung der Geldstrafe nicht möglich sei.

Da der Mann einen Teil der Geldstrafe bezahlte, konnte er nach Hause gehen.

(fj/L'essentiel)