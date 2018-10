«Jeder weiß, dass hier gedealt wird»

Eine Szene, wie aus einem Hollywood-Film: Wenige Minuten nach dem Schlag gegen den Drogenhandel von 130 Polizisten an der Avenue de la Gare in Esch/Alzette kann Diego, ein Anwohner, es immer noch nicht glauben. «Die Scharfschützen waren mit einem Fernglas und ihrer ganzen Ausrüstung auf den Dächern», so der 24-Jährige. Die Cafés an der Ecke des John F. Kennedy Boulevards wurden gesperrt und durchsucht, mehrere Verdächtige wurden verhaftet.

«Wir haben Angst, unsere Cafés zu öffnen»

Für die Anwohner ist der Drogenverkauf allerdings keine große Überraschung. Ganz im Gegenteil. «Die ganze Stadt weiß, dass hier gedealt wird. Alle Arten von Drogen – von Kokain bis Cannabis», erklärt Diego weiter. Dies habe viel Unmut in der Nachbarschaft ausgelöst. «Sie machen direkt vor unseren Türen ihre kleinen Geschäfte. Manchmal bis spät in die Nacht», sagt Paolo, der ebenfalls nebenan wohnt.

Auch die Cafébesitzer schwanken derweil zwischen Frustration und Erleichterung. «Ich muss mindestens tausend Anrufe an die Behörden gemacht haben. In den letzten anderthalb Jahren wurde es immer schlimmer. Die Dealer haben sich hier eingenistet. Ich hab ’ sie rausgeworfen und sie kamen einfach wieder und haben mir ins Gesicht gelacht», erklärt ein Cafébesitzer. «Sie haben um die Kundschaft gekämpft. Oft wurde Gewalt eingesetzt. Besonders an den Wochenenden war es schlimm. Wir haben Angst, unser Café zu öffnen», erklärt er weiter.

(Thomas Holzer/L'essentiel)