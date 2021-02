Valentinstag fordert Kreativität bei Gastronomen

Diesen Valentinstag müssen Verliebte kreativ werden. Da die Restaurants im Land immer noch geschlossen sind und es weiterhin Reisebeschränkungen gibt, ist die Auswahl an originellen Aktionen für den Tag der Verliebten stark eingeschränkt.

Die Formel, die am besten zu funktionieren scheint, ist «all-inclusive» in einer Hotelanlage, in der die Angebote auf die aktuelle Situation angepasst wurden. Eine solche Möglichkeit bietet das Hotel Chateau d'Urspelt im Norden des Großherzogtums. Die Inhaberin Diana Lodomez und ihr Team haben sich ein attraktives Angebot einfallen lassen: «Wir bieten den Leuten die Möglichkeit, eine Nacht in einem unserer Zimmer zu verbringen, in dem wir einen Restauranttisch aufstellen. Wir servieren ihnen in ihren Zimmern das Menü, das wir für den Valentinstag ausgedacht haben, genauso wie schon an Silvester und Weihnachten. Das Feedback der Kunden war nach der Silvesternacht sehr positiv und die Tatsache, dass wir ein neues Spa haben, in dem sich jeder entspannen kann, während die Sicherheitsregeln eingehalten werden, spricht viele Leute an».

Auch die Restaurants im Land mussten sich auf die neue Situation einstellen: «Generell haben wir kein spezielles Menü», erklärt Laurent Pranzo vom Restaurant «Chez Toni» in Schifflingen. Stattdessen gebe es eine Karte mit Gerichten zum Mitnehmen oder Liefern. «Viele treue Kunden wollen uns mit der Bestellung des Essens in diesen komplizierten Zeiten unterstützen».

(Jean-François Servais/L'essentiel)