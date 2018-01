Luftqualität kann ab Sommer per App gecheckt werden

Wie sauber ist die Luft, die wir atmen? Um diese Frage geht es in einer Qualitätsstudie, die am Mittwoch begonnen hat und bis zum 12. Dezember andauern wird. An knapp hundert Stellen des Landes wird die Luft vor allem auf Stickstoffdioxid untersucht. 36 Gemeinden beteiligen sich – vom Norden bis zum Süden Luxemburgs. An vielbefahrenen Strecken, mitten in den Städten, aber auch auf dem Land.

Auch wenn die Luft laut Nachhaltigkeits-Staatssekretär Camille Gira in Luxemburg gut sei, habe man in der Vergangenheit einige kritische Stellen ausgemacht, an denen Grenzwerte überschritten wurden – vor allem in Remich, Esch/Alzette sowie in der Hauptstadt. Schuld daran seien «vor allem der Straßenverkehr, aber auch die Industrie sowie die Emissionen durch das Heizen.»

Die Daten sollen dann in eine neue Smartphone-App fließen, die «noch vor dem Sommer» verfügbar sein soll. Mit Hilfe dieser sollen Nutzer dann die Luftqualität in Echtzeit checken können. «Indem man sich der Luftqualität um sich herum bewusst ist, ist jeder in der Lage, seine Gewohnheiten zu ändern. Das Thema betrifft uns alle», so Gira. Außerdem würden die Daten den 36 beteiligten Gemeinden dabei helfen, größere Umweltprojekte besser planen zu können.

