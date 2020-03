Yves Cruchten ist neuer LSAP-​​Parteivorsitzender

Yves Cruchten ist der neue Präsident der LSAP. Der Parteitag in Käerjeng hat den 44-jährigen Politiker am Sonntag mit fast 99 Prozent der Stimmen zum Parteichef gewählt. Der Abgeordnete, der seit 2013 in der Chamber sitzt, hatte keinen Gegenkandidaten.

Neben Cruchten hat auch Francine Closener über eine Kandidatur für das Amt nachgedacht. Die ehemalige Staatssekretärin entschied sich jedoch aus familiären Gründen gegen eine Kandidatur für das Parteiamt. Cruchten tritt die Nachfolge von Franz Fayot an, der das Wirtschaftsministerium von Étienne Schneider übernommen hat.

