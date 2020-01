Mieter will 40 Prozent weniger zahlen

Der Mieter einer Wohnung im Hauptstadtviertel Limpertsberg hat gegen seinen Vermieter Klage eingereicht. Er glaubt, dass der Vermieter mit der Wohnung mehr Rendite erzielt, als ihm nach dem Gesetz zustehen würde. Wie luxemburger Medien berichten, beruft sich der Kläger auf ein Gesetz aus dem Jahre 2006. Das Gesetz sieht laut Artikel drei Absatz eins vor, dass der Vermieter nicht mehr als fünf Prozent des investierten Kapitals als Miete erzielen darf.

Derzeit beträgt die Warmmiete des Klägers 1700 Euro pro Monat, davon 200 Euro für Nebenkosten. Ist seine Klage erfolgreich, müsste er nur noch eine Warmmiete von 1100 Euro entrichten. Die Wohnung hat 90 Quadratmeter, nach Recherchen des Mieters habe sein Vermieter für die Wohnung zwischen 600.000 und 1.000.000 Franc (umgerechnet etwa 15.000 bis 25.000 Euro) bezahlt. Das war allerdings im Jahr 1957. Nach Berechnungen des Mieters dürfte seine Kaltmiete also höchstens zwischen 500 und 700 Euro liegen.

Keine Beweise für Recherche

Die Anwältin des Vermieters widerspricht der Darstellung des Mieters in einem Bericht von RTL 5 Minutes. Nach ihrer Ansicht sei der Mieter zum einen die Beweise für seine Recherche schuldig geblieben und vergesse außerdem, dass der Vermieter in die Wohnung auch investiert habe. So habe er Wohnungseigentümer beispielsweise neue Fenster eingebaut.

Die Anwältin hält vor dem Hintergrund der sonst üblichen Mieten im Viertel Limpertsberg die Miete für angemessen. Ob das Gericht der Argumentation der Vermieterseite folgen oder dem Mieter recht geben wird, wird sich am 16. Januar zeigen. Dann wird das Urteil in der Sache fallen.

(lh/L'essentiel)