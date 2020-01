Startschuss für den Winterschlussverkauf

Keine Atempause für Luxemburgs Einzelhändler. Kaum sind die Feiertage vorüber und die letzten Raketen verklungen, stehen sie schon wieder in den Geschäften. Denn am Donnerstag beginnt in Luxemburg der dreiwöchige Winterschlussverkauf. «Die Vorbereitungen begannen letzte Woche hinter den Kulissen mit dem Drucken der Etiketten für die Artikel. Aufgebaut wurde dann ab Montag», erklärt Mehdi Him, Marketingchef bei Saturn Belval.

Gleiches gilt für die Geschäfte im Einkaufszentrum Belle Étoile in Beatringen, wo die Einzelhändler bereits am Montag mit den Vorbereitungen begonnen hatten. «Einige beginnen am 31., wenn der Laden um 16 Uhr schließt, andere machen es sehr früh am Donnerstagmorgen», sagt Céline Della Siega-Vannier von der Geschäftsführung des Einkaufszentrums.

Ab Sonntag starten die Aktionen

Wenn es um Rabatte geht, gehen nicht alle Geschäfte nach dem gleichen Verfahren vor. Bei Marc O'Polo, einem Bekleidungsgeschäft, werden die Rabattpreise erst zum Start des Schlussverkaufs bekannt sein, erklärt eine Verkäuferin des Geschäfts. In der Parfümerie Ici Paris XL «haben wir die Ware bereits am Freitag aus den Regalen genommen, um die neuen Preise anzubringen», sagt Julie, eine Mitarbeiterin der Parfümerie.

Die meisten Geschäfte starten allerdings erst so richtig ab Sonntag durch. «Wir haben die Rabatte bei 20 Prozent auf Black Friday beibehalten. Für den Schlussverkauf gehen wir zwischen 70 Prozent und 80 Prozent runter», teilt das auf Schuhe spezialisierte Unternehmen Goedert mit.

(am/L'essentiel)