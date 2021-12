«Most Wanted» Aldo Iamandi in Brüssel gefasst

Aldo Iamandi, wegen versuchten Mordes per europäischem Haftbefehl gesucht, ist am Wochenende gefasst worden. Er sei in Brüssel aufgespürt und dort am Samstag gegen 14.50 Uhr festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft am Montag in einer Pressemitteilung mitteilt. Der Flüchtige sei in einem Mietwagen unterwegs gewesen.

Das Ermittlungsbüro in Luxemburg habe den belgischen Justizbehörden die erforderlichen Unterlagen für die Übergabe des Verdächtigen an das Großherzogtum zukommen lassen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Der 30-Jährige wird verdächtigt, am 24. November 2020 in Remich auf einen Mann geschossen zu haben. Das Opfer hatte damals schwere Verletzungen erlitten. Erst kürzlich hatte die Police Grand-Ducale nochmal den Fahndungsaufruf erneuert. Nach zwei weiteren mutmaßlichen Straftätern wird noch immer gesucht.

(mei/ol/L'essentiel)