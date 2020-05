Xavier Bettel verteidigt seine Corona-​​Strategie

Die Lockerungen dürfen den Menschen nicht signalisieren, dass die Krise vorbei ist. Das ist die Kernbotschaft, die Premierminister Xavier Bettel (DP) am Donnerstag in der Chamber übermittelte. Ab Montag wird es keine Verpflichtung mehr geben, zu Hause zu bleiben. Das bedeute aber nicht, dass Ausflüge und Treffen nun an der Tagesordnung sein sollten. Bettel wiederholte, dass die Vorsicht weiterhin oberste Priorität genieße – soziale Distanzierung und die geltenden Hygieneregeln seien unbedingt zu respektieren. «Soziale Kontakte müssen auch künftig auf ein Minimum beschränkt werden», sagte der Regierungschef und verwies mehrmals auf «die Verantwortung eines jeden einzelnen».

Die zweite Lockerungsphase, die am Montag beginnt, sei die Folge der sinkenden Corona-Infektionen, erklärte der Regierungschef. «Die schrecklichen Bilder, die man im Ausland sieht, sind in Luxemburg nicht zur Realität geworden. Wir haben die Ausbreitung begrenzt», sagte Bettel. Zur Sprache kam auch ein Plan zur Wiederbelebung der Wirtschaft sowie von Hilfe für Medienunternehmen. «Wir werden alles tun, um die Auswirkungen der Krise zu begrenzen und gleichzeitig die Pandemie einzudämmen», beteuerte der Premierminister.

Ohne Impfstoff ändert sich nicht viel

Aus «zu Hause bleiben» wird also «vorsichtig bleiben». Martine Hansen (CSV) sprach im Anschluss über die Situation der Unternehmer: «Wir brauchen nicht jeden Tag neue Maßnahmen, sondern einen präzisen Plan», sagte sie und schloss sich damit den Worten von Nicolas Buck, dem Präsidenten des Unternehmerverbands, an. Zuvor hatte sie über die Bedeutung von Masken und Tests gesprochen und «den Mangel an Information» über die Infektionsrate der Bevölkerung angeprangert. Sie sprach sich auch gegen die digitale Nachverfolgung aus, ein Thema, mit dem sich Bettel nicht befasste. Außerdem argumentierte sie gegen die Verlängerung des Notstandes, der am 17. März für die Dauer von drei Monaten ausgerufen wurde.

Gilles Baum (DP) bezeichnete die Wiedereröffnung der Geschäfte und Betriebe als «einen ersten Schritt zur Rückkehr zur Realität». Der LSAP-Abgeordnete Georges Engel glaubt, dass «wir nicht aus der Situation herauskommen werden, solange wir keinen Impfstoff haben». Josée Lorsché (Déi Gréng) sagte: «Wir sind dank unserer Disziplin da rausgekommen. Die Regierung hat gut auf die Krise reagiert».

