In Düdelingen geht's barfuß über Stock und Stein

Ein bisschen Matsch, Gleichgewichtstraining, jede Menge Natur und pure Erholung für die Füße. Und das ganz ohne Terminvereinbarung oder Eintrittsgeld: Der «Buerfousswee», die neueste Attraktion im Düdelinger Parc Le'h, hat pünktlich zur Hitzewelle am vergangenen Wochenende eröffnet und verspricht besondere Sinneseindrücke. L'essentiel hat getestet, ob der Pfad auch hält, was er verspricht.

Zugegeben, die erste Station («Hallo Matschbad!») kostet wahrscheinlich am meisten Überwindung. Stecken die Füße aber erst in der braunen Masse, will man eigentlich aus dem angenehm kühlen Schlamm nicht mehr raus. «Ich will nochmal», strahlen die jungen Besucher und laufen mehrmals hin und her. Mit einer Schutzschicht aus Matsch an den Fußsohlen geht es dann über 550 Meter und 19 Stationen durch das Grün des Parc Le'hs. Tannenzapfen, Steine, Sand, Holz, Baumrinden und viele andere natürliche Materialien stimulieren während des Spaziergangs durch den Wald die Füße. Doch der Barfußweg stellt auch den Gleichgewichtssinn seiner Besucher auf die Probe: Ein kleiner Balanceakt auf einer Schlange aus Holz bringt sowohl Kids als auch Eltern zum Kreischen und Lachen.

Wer seine nackten Füßen mit einem Ausflug in den Süden des Landes verwöhnen möchte, sollte allerdings keine Angst vor Ameisen haben, denn auch sie haben den Pfad für sich entdeckt. Sie finden die grüne Markierung mit dem lächelnden Fuß nicht? Kein Problem: Einfach den Ameisen folgen. Stören tun die Tierchen aber nicht, denn Treppensteigen und Hindernisse überwinden scheinen sie nicht zu mögen und laufen stattdessen neben den Stationen weiter. Sollte sich dennoch eine Ameise zwischen den Zehen verirrt haben, kann sie ganz einfach abgeschüttelt oder am Ende des Pfades unter der Fußdusche mit den Schlammresten abgeduscht werden.

(Liz Mikos/L'essentiel)