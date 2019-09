Eine Woche Gratis-​​Nahverkehr in Luxemburg

Wer heute mit dem Zug auf dem Weg zur Arbeit war, wird es bemerkt haben: Sie stehen zwar noch an den Bahnsteigen, in den Zügen selbst sieht man sie nun aber schon mal mit einem Buch in der Hand: Fahrscheinkontrollen können sich Schaffner diese Woche nämlich sparen. Seit Montag bis Sonntag (22. September) können Bus, Bahn und Tram im Großherzogtum kostenlos benutzt werden, wie Danielle Frank, Sprecherin des Verkehrsministeriums, am Montag in Luxemburg sagte. Das sei ein Angebot im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche. In Luxemburg mit gut 600.000 Einwohnern wird der öffentliche Transport ab dem 1. März 2020 für Nutzer kostenlos sein.

Bahnhof Luxemburg wird ausgebaut

Der Gratis-Nahverkehr sei «das Sahnehäubchen auf einer umfassenden multimodalen Verkehrsstrategie». Es werde derzeit in Luxemburg enorm in den öffentlichen Transport investiert: «Denn das Umsteigen wird nur möglich sein, wenn wir den Menschen Alternativen bieten, die pünktlich sind und funktionieren», sagte die Sprecherin. Unter anderem würden von 2018 bis 2027 insgesamt 3,9 Milliarden Euro in die Bahn für Infrastruktur und Züge investiert. Hinzu komme der Ausbau des Bahnhofs Luxemburg und eine Neuorganisation des Busverkehrs.

Neue App ab Donnerstag

Luxemburg kämpft mit wachsenden Pendlerströmen: Inzwischen kommen an Werktagen mehr als 200.000 Menschen aus Deutschland, Frankreich und Belgien zur Arbeit ins Großherzogtum. Im Kampf gegen Staus und für zügige Verbindungen wird am Donnerstag eine neue App freigeschaltet: Sie ermöglicht es, in Echtzeit zu sehen, wie man am schnellsten von A nach B kommt – ob mit dem Fahrrad, zu Fuß, dem Bus, der Tram, dem Zug oder dem Auto.

Die bisherige App unter Mobiliteit.lu «wird komplett neu gestartet und upgegraded», erklärte Frank gegenüber L'essentiel. Es sei eine europaweit einzigartige App, so die Sprecherin. Erstmals würden die Leistungen allen Träger auf einer nationalen Ebene für ein ganzes Land zusammengeführt.

(fj/l'essentiel/dpa)