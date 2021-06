«Der Sonderfonds gibt der Politik mehr Flexibilität»

Wohnungsbau – ein viel debattiertes Thema in Luxemburg. Auch am Donnerstag wird am Ende der Chamber-Sitzung wieder darüber diskutiert werden. In Anwesenheit des zuständigen Ministers, Henri Kox (Déi Gréng), wird es um den speziellen Unterstützungsfonds für die Entwicklung des Wohnungsbaus gehen. «Diese erste Debatte soll einen Überblick über die Wirksamkeit des Fonds geben», äußert sich die Vorsitzende des Wohnungsausschusses, Semiray Ahmedov (Déi Gréng).

«Der Sonderfonds gibt mehr Flexibilität in der Wohnungspolitik», sagt sie, «zum Beispiel wenn der Staat Grundstücke erwerben will». Statt eines jährlichen Budgets für den Wohnungsbau finanziert Luxemburg den mehrjährigen Fonds, der mehr Spielraum gebe. Werden Grundstücke frei, sei es für die öffentliche Hand einfacher, sie zu erwerben. Der Fonds ist gut dotiert: Die staatliche Beteiligung, 96 Millionen Euro im vergangenen Jahr, wird bis 2023 auf 200 Millionen aufgestockt, 2015 waren es noch 39 Millionen Euro.

Projekte in Bearbeitung

Laut Jahresbericht finanzierte der Fonds im vergangenen Jahr 300 staatlich genehmigte Projekte beziehungsweise 3125 Wohneinheiten, verteilt auf 59 Gemeinden. Fast alle davon, ganze 94 Prozent, waren Neubauten. 47 Prozent standen wieder zum Verkauf. Wenn ein ehemaliger Käufer sein Haus verkaufen will, ist er verpflichtet, es ohne Kapitalgewinn (abgesehen von der Inflation) an den Staat zurückzuverkaufen. «Das vertreibt Spekulanten», so Semiray Ahmedova.

Für die nächsten Jahre sind vorerst 16 Großprojekte mit einer staatlichen Beteiligung von mehr als zehn Millionen Euro in der Pipeline. Zwei weitere, in Wiltz und Elmen, unterliegen einem Sondergesetz, da das Budget 40 Millionen Euro übersteigt.

(jg/L'essentiel)