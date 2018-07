Déi Gréng für Legalisierung von Cannabis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Déi Gréng verspüren Rückenwind. Laut den aktuellen Umfrageergebnissen des Politmonitors favorisiert eine Mehrheit derzeit eine Koalition aus CSV und den Grünen. «Das sind nur Umfragen, aber für uns sind sie natürlich positive Signale. Der Rest wird nach dem Urteil der Wahlen am 14. Oktober entschieden», erklärte Justizminister Felix Braz. Am Samstag hat die Partei nun ihr Programm für die Parlamentswahlen diskutiert, in die sie unter dem Slogan «Zukunft, Zesummenhalt, Gutt liewen» eintreten wird.

Das Wahlprogramm ist in sieben Kapitel unterteilt, es geht darin um die Themen Umweltschutz, europäische Politik, Mobilität, Familie, Bildung, Solidarität und Arbeitsmarkt. All das auf Basis von Zusammenhalt, des Schutzes natürlicher Ressourcen und dem Grundsatz der Entscheidungsfreiheit des Individuums. Von diesem letzen Punkt leitet sich auch die Position der Grünen zum Thema Cannabis ab.

Die Partei strebt eine vollständige Legalisierung an. «Wir brauchten keine Petition, um unsere Meinung zu diesem Thema zu ändern», sagte Parteichef Christian Kmiotek. Allerdings ist die geplante Legalisierung unter strengen Auflagen geplant. Produktion, Import und Export sollen unter staatliche Aufsicht gestellt werden, damit ausschließlich fair gehandelte und ökologisch erzeugte Produkte in Umlauf kommen. Außerdem sollen nur volljährige Einwohner des Großherzogtums Zugang zu Cannabis bekommen. Somit würde der Cannabis-Tourismus auf ein Minimum begrenzt. Auch wollen Déi Gréng in die Prävention rund um alle Spielarten von Suchterkrankungen investieren, seien es harte Drogen, Medikamente, Alkohol oder Glücksspiel.

(pt/dix/L’essentiel)