Mann schlägt bei Prügelei mit Eisenstange zu

Bei einem Handgemenge am frühen Samstagmorgen hat ein Mann einen anderen mit einer Eisenstange schwer verletzt. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt wurde die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr zu einer Schlägerei in der städtischen Avenue de la Liberté gerufen.

Bei der tätlichen Auseinandersetzung, in welche nach Polizeiangaben sechs Personen verwickelt waren, ergriff einer der Streithähne eine Metallstange und schlug damit eine der anderen Personen. Hierbei wurde das Opfer schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter versuchte noch, die Flucht zu ergreifen. Die Beamten konnten ihn aber fassen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festnehmen. Nach Angaben der Polizei sollte er am Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

(L'essentiel)