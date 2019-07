Von Luxemburg für ein Jahr nach Kanada

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Jahr im Ausland verbringen. Für viele junge Menschen ist das ein Traum. Am Rande einer Konferenz in Toronto hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Mittwoch ein Abkommen mit seiner kanadischen Amtskollegin Chrystia Freeland unterzeichnet. Das Abkommen soll 100 jungen Luxemburger und Kanadiern ermöglichen, maximal ein Jahr im anderen Land zu verbringen.

Die Maßnahme richtet sich an 18 bis 30-Jährige. Sie können somit frei reisen, arbeiten oder studieren. Nach dem gleichen Muster wie bei den Abkommen mit Australien, Neuseeland und Chile wird dann ein Visum erteilt. Die luxemburgische Regierung teilte mit, dass auch Verhandlungen mit Südkorea laufen.

(nc/L'essentiel)