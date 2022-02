Tommy reist seit fast drei Jahren durch Australien

Seit 2019 hat Tommy sein Leben völlig verändert. Damals wohnte er in Lintgen und wollte Rechtsanwalt werden, bis ihm sein großer Traum wichtiger wurde: Nur mit einem Rucksack nach Australien reisen. «Diesen Traum wollte ich mir vor meinem 30. Geburtstag erfüllen.» Ursprünglich sei eine einjährige Reise geplant gewesen, doch Corona schmiss seine Pläne über den Haufen. Für ihn ein Glücksfall, denn der 30-Jährige ist seither im Land der Kängurus geblieben, da Australien mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 seine Grenzen schloss.

«Als Australien den Lockdown verhängte, befand ich mich gerade in Melbourne. Davor war ich drei Wochen in Sydney. Wir waren vier Monate eingesperrt – glücklicherweise hatte ich nette Mitbewohner», scherzt er. Als er das Haus wieder verlassen durfte, habe er sofort die Gelegenheit genutzt, Australien weiter zu erkunden. Dafür habe er sich einen Geländewagen angeschafft.

Nichte und Neffe über FaceTime kennengelernt

«Ich habe das ganze erste Jahr in Sommerklamotten verbracht, weil das Wetter so schön war.» Allerdings stand sein Visum kurz davor, auszulaufen und auch sein Bankkonto wurde immer leerer. Deshalb habe Tommy beschlossen, sich einen Job in Australien zu suchen, damit er sein Visum verlängern konnte. In einem Hotel arbeitet er sowohl als Barkeeper, im Hotel als auch als Gärtner. «Das ist natürlich weniger stressig und mit weniger Verantwortung verbunden als der Beruf des Anwalts», stellt er fest.

Doch auch, wenn der Backpacker weit von seiner Heimat entfernt war, behielt er die Nachrichten im Blick. Als klar wurde, dass das Coronavirus zur weltweiten Pandemie wird, habe ihn dies jedoch nicht davon abgeholten, seine Reise fortzusetzen. «Ich war immer in Kontakt mit meiner Familie. Auch die haben mich ermutigt, hier zu bleiben, immerhin könne ich in Australien schöne Dinge entdecken», berichtet Tommy. Und tatsächlich habe er trotz geschlossener Grenzen unheimlich viel erkunden können. Seine Reise hätte ihn sogar bis nach Tasmanien geführt.

Trotz der für den 22. Februar geplanten Wiedereröffnung des Landes habe Tommy nicht vor, die Rückreise sofort anzutreten. Zurzeit ist er an der Ostküste in Queensland. Voraussichtlich wolle der Backpacker Ende des Jahres nach Lintgen zurückkehren. «Ich habe eine Nichte und einen Neffen bekommen, die ich nur über FaceTime kennengelernt habe. Außerdem vermisse ich meine Familie und vor allem die Kochkünste meiner Mutter», erzählt der Luxemburger. Am meisten freue er sich auf eine leckere «Wäinzoossiss mat Moschterzooss».

(Marine Meunier/L'essentiel)