Clubs dürfen erst wieder in einem Monat öffnen

«Wir hatten mit den Arbeiten zur Wiedereröffnung des Clubs nach anderthalb Jahren Schließung begonnen. Als wir merkten, dass sich die Genehmigungen für den nächtlichen Betrieb in die Länge zu ziehen drohten, haben wir alles ausgesetzt», sagt Edvin Huremovic, Inhaber des Nachtclubs M Club in Luxemburg.

Die neuen Gesundheitsmaßnahmen, die am Sonntag in Kraft treten sollen, erlauben es den Clubs, bis zu 300 Personen zum Tanzen bis in die frühen Morgenstunden zu empfangen. Der Covid-Check, der belegt, dass ein Kunde geimpft, getestet oder eine Corona-Infektion überstanden hat, ist bereit, aktiviert zu werden», sagte das in Luxemburg ansässige Unternehmen. Das versichert auch das Staatsministerium.

« Nur bis 1 Uhr? Dafür war das Jahr zu hart »

Die Genehmigungen für Veranstaltungen bis 6 Uhr morgens werden von den Gemeinden erteilt. Und genau hier liegt das Problem. «Die Stadt Luxemburg spricht davon, die Genehmigung nicht vor dem 15. Juli zu erteilen», klagt Megane Solin vom Lenox Club in Luxemburg. «Man will wohl beobachten, wie sich die Aufhebung der Ausgangssperre und die Öffnung der Bars bis 1 Uhr nachts auf die Infektionszahlen auswirken», sagt sie. Der Stadtschöffe Patrick Goldschmidt erklärt, dass die nächtlichen Veranstaltungen an diesem Donnerstag im Luxemburger Stadtrat diskutiert werden.

Die Betreiber der Diskotheken sind also zum Warten verdammt. «Ich kann mir nicht vorstellen, nur bis 1 Uhr morgens zu öffnen», sagt Megane Solin und ergänzt: «Dafür war das Jahr einfach zu hart. Die staatlichen Hilfen haben nicht alle Kosten gedeckt. Trotzdem können wir es kaum erwarten, wieder Besucher zu empfangen. Alle vermissen das Nachtleben.»

(Séverine Goffin/Cédric Botzung/L'essentiel)