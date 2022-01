Omikron jetzt die dominante Variante in Luxemburg

Während laut den Analysen, die das Nationale Gesundheitslabor (LNS) zwischen dem 20. und 24. Dezember 2021 durchgeführt hat, die Delta-Variante weiterhin in der Mehrheit im Land war, scheint sich dieser Trend mittlerweile umgekehrt zu haben. «Die Omikron-Variante des Coronavirus ist nun in Luxemburg in der Mehrheit», teilte das Gesundheitsministerium auf Twitter mit, ohne genaue Zahlen zu nennen.

«Omikron ist viel ansteckender als die Delta-Variante und breitet sich daher viel schneller aus», begründen die Behörden weiter.

Zur Erinnerung: Am Donnerstag, den letzten bekannten Zahlen, wurden in Luxemburg innerhalb von 24 Stunden 1905 Neuansteckungen gezählt.

(L'essentiel)