Täter spielen für minimale Beute mit Leben der Opfer

Äußerst gewaltbereite Täter, die ihren Opfern eine Notlage vortäuschen und dann eiskalt zuschlagen. Am 24. April 2017 wird ein 29-Jähriger aus Trier am frühen Morgen zwischen Wincheringen und Palzem im Kreis Trier-Saarburg von einer Frau angehalten. Sie täuscht eine Panne ihres Autos vor und lotst ihn zu einem Waldweg.

Dort kommt ihr Komplize, ein Mann, ins Spiel. Er schlägt den Autofahrer, der in Remich als Gabelstaplerfahrer arbeitet, bewusstlos. Sie rauben ihn aus. 20 Minuten später sieht eine Frau das Paar, das sich in einem weißen Pkw streitet. Sie entdeckt schließlich auch den blutüberströmten Mann. Im Krankenhaus stellt sich heraus: Er hat eine Gehirnerschütterung und ein gebrochenes Handgelenk.

Luxemburger Motorradfahrer ist erstes Opfer

Rund einen Monat zuvor, in der Frühe des 18. März, wurde eine ähnliche Tat, auf der anderen Seite der Mosel, in Luxemburg verübt. Mit der gleichen Masche wird ein Motorradfahrer, ein Altenpfleger namens René Schwarz, zwischen Ehnen und Lenningen überfallen. Er wird von hinten mit einem wuchtigen Hieb K.o. geschlagen. Sein Helm könnte ihm das Leben gerettet haben. Eine Stunde später findet ihn seine Frau, die nach ihm gesucht hat. Auch weil die Tatorte so nahe beieinander liegen, geht die Polizei aus Deutschland und dem Großherzogtum von einem Zusammenhang aus.

Kriminalhauptkommissar Jörg-Detlef Zimmer stellte diese Fälle zusammen mit seinem Kollegen von der Police Grand-Ducale, Commissaire Sven Schuster, am Mittwoch bei der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY – Ungelöst» vor.

Täter können wieder zuschlagen



«Ohne Helm wäre das für das Opfer in Luxemburg sicher tödlich ausgegangen. Sie spielen für minimale Beute mit dem Leben ihrer Opfer», sagt Schuster. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter versucht haben mehrere Autos zu stoppen. «Das sind für uns die wichtigsten Zeugen», so der Beamte der Police Grand-Ducale. Große Hoffnungen setzen sie auch in die Phantombilder, die mit Hilfe des Opfers aus Trier erstellt werden konnten. Bislang sei es nicht mehr zu einem derartigen Vorfall gekommen. Allerdings, so die Ermittler, könnten die Täter jederzeit wieder zuschlagen.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, normale Statur, kurze schwarze Haare, dunkler Teint. Die Frau: Etwa 1,60 Meter groß, schwarze Haare (möglicherweise gefärbt). Sie habe gebrochen Französisch gesprochen, stammt wahrscheinlich aber aus Osteuropa. Sie trug eine schwarze Fleecejacke der Marke Bench. Augenzeugen gaben übereinstimmend an, dass das Paar in einem weißen Peugeot älteren Baujahres mit französischem Kennzeichen unterwegs gewesen sei – möglicherweise ein 206 Kombi.

Die Kripo Grevenmacher nimmt sachdienliche Hinweis unter der Nummer 4997-7500 entgegen.

