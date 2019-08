Félix Braz liegt auf der Intensivstation

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Donnerstag musste der stellvertretende Premierminister und Justizminister Félix Braz wegen akuter Herzprobleme in ein belgisches Krankenhaus eingeliefert werden. Er befindet sich seitdem auf der Intensivstation. Das ging aus einer Pressemitteilung der Regierung am Freitag hervor.

Nähere Angaben machte die Regierung nicht, aus Schutz der «Privatsphäre des Ministers und seiner Familie», wie es hieß.

(fj/L'essentiel)