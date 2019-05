«Sicherheitskräfte rund um die Uhr anwesend»

«Wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet», sagt Anja Di Bartolomeo, Kommunikationsbeauftragte im Krankenhauszentrum Emile-Mayrisch in Esch/Alzette. Die Sicherheit wird von den Mitarbeitern von Brink gewährleistet. «Tagsüber haben wir eine Wache pro Standort in Esch, Niederkorn und Düdelingen. Am Abend wird das Personal in Esch verdoppelt, wo sich die Notfälle konzentrieren. Hier muss man eingreifen können, um Konfliktsituationen zu bewältigen», ergänzt Yves Goergen, der Prozesskoordinator.

Im Allgemeinen sind die Intervention des Personals und die Anwesenheit von Männern in Uniform ein ausreichendes Abschreckungsmittel. «Aber wenn das nicht genug ist, rufen wir die Polizei.» Die vier Einrichtungen der Robert-Schuman-Krankenhäuser (HRS) verfügen über eine interne Sicherheitsabteilung. «Unsere Krankenhäuser sind von 6 bis 21 Uhr frei zugänglich, aber außerhalb dieser Zeiten erfolgt der Zugang zu den Gebäuden nur über die Notaufnahme oder über die Türklingel», sagt die Kommunikationsabteilung.

Und im Falle eines böswilligen Eindringens «greift die innere Sicherheit direkt ein, um Eindringlingen mit einem sofortigen Kontaktieren der Polizei entgegenzuwirken». Es handelt sich um ein System ähnlich dem der HRS-Gruppe, das auch in den Einrichtungen des Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) installiert wird, «mit rund um die Uhr anwesenden Sicherheitskräften und verstärkten Schichten nachts», erklärt Pierre Lavandier, der stellvertretende Verwaltungsdirektor.

