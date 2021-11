Ab dem 26. Februar 2022 ist Esch/Alzette die europäische Kulturhauptstadt. Auf einer Luxair-Boeing 737 soll das Projekt mit einer Sonderlackierung nun in die ganze Welt getragen werden. Am Freitag war die Esch2022-Generaldirektorin Nancy Braun am Flughafen Findel, um die Partnerschaft und zweifellos schon jetzt eines der wichtigsten Projekte vorzustellen.

Am Freitag stand die Maschine noch in einem Hangar nur wenige Schritte vom Rollfeld entfernt, aber ab Samstagmittag wird sie für Luxair im Liniendienst unterwegs sein. Erstes Ziel: Teneriffa. Das ganze Flugzeug ist mit Figuren bemalt, die der Fantasie der luxemburgischen Künstlerin Lynn Cosyn entsprungen sind. Lächeln, Farben, Pflanzen und auch ikonische Gebäude aus Esch zieren das Flugzeug. «Es war eine Selbstverständlichkeit, Luxair ist ein Akteur, der für das Land wirbt», erklärt Gilles Feith, CEO von Luxair. «Ein Flugzeug ist ein besonderes Medium», unterstützt Vincenzo Manzella, Marketingdirektor der Fluggesellschaft.

Die Partnerschaft ist also in Bezug auf das Image eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, Esch2022, Lynn Cosyn und Luxair. Die 35-jährige Künstlerin fühlte sich besonders gerührt und geehrt: «Wer hätte das gedacht, als ich 1993 zum ersten Mal in meinem Leben in ein Flugzeug stieg». Ab morgen wird ihr Name 18 Monate lang von einem Flughafen zum anderen weit über das Großherzogtum hinaus bekannt sein. Und es sind bereits Projekte in Planung, die die Zeichnungen, die die Fenster umgeben, auf Kleidungsstücke und andere Gegenstände übertragen. «Dieses Flugzeug ist nur der Anfang», so Gilles Feith mit einem Augenzwinkern.

Luxair & @Esch2022 by Lynn Cosyn

Check out the makeover of our LX-LBA at last ✈️

Culture in Luxembourg is ready to take off in 2022! Luxair and ESCH2022 are honoured to showcase the work of Luxembourg artists across Europe #ESCH2022 #LuxairXCosyn #FlyingIsAnArt #luxembourg pic.twitter.com/2yLtHKrY3B — Luxair Luxembourg Airlines (@LuxairAirlines) November 26, 2021

(nc/L'essentiel)