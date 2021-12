Ausstellung beleuchtet die Geschichte der CFL

Die luxemburgische Eisenbahn feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat die CFL eine digitale Ausstellung auf die Beine gestellt, die die Geschichte des Unternehmens von 1946 bis 2021 erlebbar machen soll. Unter dem Titel «75 Jahre in Bewegung» lässt sich so verstehen, weshalb das Unternehmen sich selbst als Motor für Luxemburg, die Großregion und ihre Wirtschaft begreift.

Die multimediale Ausstellung kombiniert Bilder und Schilderungen von Zeitzeugen mit Videomaterial zu einer lebendigen Dokumentation über die Rolle der CFL für das Großherzogtum. Regisseur François Hausemer realisierte die Ausstellung im Auftrag der CFL. Dazu wurden 80 Stunden Filmmaterial gesichtet um daraus in 32 kurzen Filmen, mit einer Gesamtlänge von vier Stunden, die Geschichte der Eisenbahner zu dokumentieren. Darin kommen auch einige Zeitzeugen zu Wort, die ihre ganz eigene Sicht auf die Geschichte mit den Zuschauern teilen.

Die Ausstellung können sie am Smartphone oder am Computer anschauen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Zur Website der Ausstellung gelangen sie über den Link www.cfl75.lu

(FL/L'essentiel)