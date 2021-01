Strassener «Öko-​​Faschist» erhält Bewährungsstrafe

Das Bezirksgericht im schwedischen Minka hat den 19-jährigen Schweden, der in Strassen am 23. Februar verhaftet worden war, am Donnerstag wegen Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das berichtet die schwedische Zeitung Aftonbladet. Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass der damals 17-Jährige mit seinem Komplizen im Oktober 2019 die Scheune einer Nerzfarm in Sölvesborg angezündet hat. Da die Nerzfarm zu dem Zeitpunkt insolvent war, ging das Gericht bei seiner Urteilsfindung von einem minderschweren Fall der Brandstiftung aus.

Damit bleibt das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die von einer normalen Brandstiftung ausging. Staatsanwalt Henrik Olin hatte in dem Prozess eine Haftstrafe von über einem Jahr gefordert, um dem aus Sicht der Anklage zugrundeliegenden rechtsradikalen Motiv Rechnung zu tragen. Die Aussetzung der Strafe zur Bewährung begründete das Gericht damit, dass beide zum Tatzeitpunkt noch jung gewesen seien. Beide Männer müssen Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 13.000 Euro (132.000 Kronen) leisten. Der 19-Jährige, der zwischenzeitlich in Luxemburg lebte, wurde darüber hinaus zur Zahlung einer Geldstrafe in unbekannter Höhe verurteilt, wie der öffentliche Rundfunk SVT Nyheter meldet.

Gericht hält 19-Jährigen für Haupttäter

Er und sein inzwischen 20-jähriger Mittäter hatten im Prozess gestanden, das Feuer gelegt zu haben. Die Verteidigung bestritt jedoch, dass das Motiv dahinter eine rechtsradikale Gesinnung sei. Das Gericht teilt in seinem Urteil jedoch die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, dass die Täter aus rechtsradikalen Motiven gehandelt hätten. Der Chefankläger beim Bezirksgericht Olof Wetterqvist wird in dem Zeitungsbericht zitiert mit den Worten: «Wären beide über 21 Jahre alt gewesen, wären sie wahrscheinlich zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.» Für das Gericht ist der 19-Jährige der Haupttäter, da sein Tatbeitrag deutlich überwiege.

Ihm droht zudem in Luxemburg noch eine Strafe auf Grund der Durchsuchungen, die im Februar 2020 in Strassen zu seiner Verhaftung führten. Damals wurden unter anderem Materialien zum Bombenbau sichergestellt. Ein Justizsprecher hatte Mitte Januar gegenüber L'essentiel bestätigt, dass das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten weiterlaufe.

