Kleeschen lässt dieses Jahr Düdelingen aus

Der Nikolaus-Empfang und die offizielle Eröffnung der Télévie 2022 kommenden Samstag fallen pandemiebedingt flach, wie die Gemeinde Düdelingen am Dienstag mitteilt.

«Die Kinder, die ihre Säckchen mit Leckereien beim heiligen Nikolaus abholen sollten, werden ihre Säckchen in ihrer jeweiligen Schule erhalten (wie im letzten Jahr)», so die Mitteilung. Der Nikolaus hat den Kindern übrigens ein kleines Video hinterlassen, in dem er sich dafür entschuldigt, dass er nicht kommen kann, um sie zu begrüßen.

Mehr Glück hatten die Kinder in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, die ihn bereits begrüßen konnten (siehe Diashow).

(mc/L'essentiel)