Tram-​​Baustelle ändert wieder den Busplan

Die Arbeiten an Abschnitt B der Tramlinie, die Kirchberg mit dem Hauptbahnhof verbinden wird, werden fortgesetzt. Anfang November startet eine neue Phase, die auch eine erneute Umstrukturierung der Buslinien ABL und RGTR erfordert. Ab dem 3. November werden dafür neue Strecken und Haltestellen eingerichtet. Die drei neuen Bussteige am Bahnhof Gare-Rocade werden für Regionalbusse in Betrieb genommen und ermöglichen so eine schnellere Verbindung zwischen der Innenstadt und Kirchberg. Eine Haltestelle in beide Richtungen wird am Roosevelt Boulevard eingerichtet.

Die Avenue de la Gare und das Viadukt können von Bussen in beide Richtungen befahren werden. Die alten Haltestellen zwischen dem Bahnhof und dem Stadtzentrum an der Avenue de la Liberté werden hingegen fast alle entfernt. «Der Großteil der Strecke verfügt jetzt aber über eine Busspur. Wir haben provisorische Haltestellen eingerichtet und hoffen, dass der Verkehr im Vergleich zur aktuellen Situation flüssiger laufen wird», erklärt Lex Bentner, Leiter der Busabteilung der Stadt Luxemburg.

Ende 2020 fährt die Tram zum Bahnhof

Zur Information der Nutzer werden alle Änderungen auf der Website der Stadt und auf mobiliteit.lu veröffentlicht. Informationsbroschüren sind zudem in der Infobox in der Rue des Bains erhältlich, zusätzlich informieren Plakate an den Haltestellen und Mitarbeiter werden den Fahrgästen an den ersten Tagen der Änderungen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Zwischen der Place de Paris und der Rue de Strasbourg wird bis Ende des Jahres einseitig weitergebaut. «Anstatt einen 50 Meter langen Graben auszuheben, haben wir beschlossen, schrittweise vorzugehen, um den Händlern nicht so viel Schaden zuzufügen. Es dauert zwar etwas länger als erwartet, hat aber keinen Einfluss auf die Inbetriebnahme des Abschnitts bis Ende 2020», sagt André Von der Marck, Geschäftsführer von Luxtram. Anfang 2020 wird dann eine neue Phase eingeleitet, bei der auch die andere Seite der Rue de Strasbourg zur Baustelle wird.

(Marion Mellinger/L'essentiel)