Fage bezahlte 30 Millionen Euro für Fabriksgelände

Der griechische Joghurthersteller Fage hat rund 30 Millionen Euro für ein Grundstück im Industriegebiet Wolser in Bettemburg bezahlt. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort des Wirtschaftsministers Étienne Schneider (LSAP) an den ADR-Abgeordneten Roy Reding hervor.

Fage bezahlte 530.000 US-Dollar Steuern in Luxemburg



In einer zweiten parlamentarischen Anfrage zu Fage bestätigte Étienne Schneider, dass die in Luxemburg ansässige Muttergesellschaft des Konzerns 2016 und 2017 keine Körperschaftssteuer bezahlte. In beiden Jahren ließ die Fage International SA jedoch rund 530.000 US-Dollar (rund 472.000 Euro) an Vermögenssteuern im Großherzogtum.



Schneider hatte im September bei einer Fernsehdiskussion behauptet, Fage habe «60 Millionen Steuern» in den vergangenen zwei Jahren in Luxemburg bezahlt. Diese Zahl umfasst jedoch die gesamte, länderübergreifende Steuerlast des Unternehmens in diesem Zeitraum.

«Das Grundstück in der Gewerbezone Wolser ist für einen Preis von 2.000.000 Euro pro Hektar vom Staat an die Firma Fage verkauft worden», so Schneider in seiner Antwort. Insgesamt sicherte sich Fage 15 Hektar Land in der Peripherie zwischen Bettemburg und Düdelingen, um dort eine Joghurtfabrik zu errichten. Macht also einen Gesamt-Verkaufspreis von 30 Millionen Euro.

Fage drängte auf Kauf des Areals

Dass der Staat Grundstücke an private Industriekonzerne verkauft, kommt sehr selten vor – in den vergangenen fünf Jahren sei dies genau einmal geschehen, so Schneider. In der Regel bezahlen Unternehmen für Flächen in nationalen Gewerbegebieten einen relativ günstigen Erbpachtzins («droit de superficie»). «In den vergangenen fünf Jahren hat der Staat zirka 20 Grundstücke über das ‹Droit de superficie› für Betriebe zur Verfügung gestellt und eines verkauft», erklärt der Minister. Fage habe sich – «in voller Kenntnis der Sachlage» – für einen Kauf des Grundstücks eingesetzt. Es sei an Fage, sagt Schneider, das entsprechende unternehmerische Risiko zu bewerten.

Kritik am fehlenden Mehrwert der Joghurtfabrik kann der Wirtschaftsminister nichts abgewinnen. Fage verarbeite «natürliche und nachhaltige Produkte, schafft Arbeitsplätze und leistet einen positiven Beitrag zur nationalen Handelsbilanz». In Bezug auf den hohen Wasserverbrauch der geplanten Fabrik erklärte das Syndicat des eaux du Sud (SES) kürzlich, dass Bewohner der Region keine Trinkwasser-Engpässe befürchten müssen.

