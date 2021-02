«Katastrophal.» Mit diesem Schlagwort ordnet Henri Kox den Tod des jungen Rafael ein, der vergangene Woche bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen mit einem Messer getötet wurde. Gegenüber L'essentiel sagt der Minister für Innere Sicherheit, er sei «besorgt» über das Aggressionsniveau einiger Jugendlicher, ohne die Situation in Luxemburg in dieser Hinsicht zu pessimistisch zu sehen. «Es ist nicht so dramatisch wie in anderen Ländern, und wir sehen nicht das Phänomen, dass Jugendbanden aufeinander losgehen. Es gibt keine Polizeistatistiken, die eine Zunahme der Gewalt unter Jugendlichen zeigen».

Dennoch ist Luxemburg von der Gesundheitskrise und den daraus resultierenden «Ungewissheiten» nicht verschont geblieben. Der Déi Gréng-Minister sei sich aber «den Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft» bewusst. Die Frage, inwiefern die Pandemie, die damit verbundenen Einschränkungen und die dadurch verursachten psychischen Schäden gewalttätiges Verhalten verschlimmern bleibt offen.

« Die Polizei kann nicht alle Probleme lösen »

Aufgrund der Geheimhaltung der Ermittlungen und der Gewaltenteilung riskiert Henri Kox keine Interpretation bezüglich des Dramas von Bonneweg, in das zwei Minderjährige im Alter von 15 und 17 Jahren verwickelt sein sollen. Eine traurige Nachricht, die jetzt eine politische Wendung nimmt. Für den Minister geht es nicht darum, «ein Viertel oder eine Schule zu stigmatisieren», sagt er. Zumal sich eine solche Tragödie auch anderswo ereignen hätte können.

Eine Antwort hat auch der Minister nicht parat. «Die Polizei kann nicht alle Probleme lösen», bevor die Situation aus dem Ruder laufe, stellt Henri Kox fest. Um aber den Dialog und die Prävention zu fördern, sollen Aktionen in Schulen durchgeführt werden: «Ich habe Gespräche mit dem Bildungsminister Claude Meisch geführt. Am Donnerstag soll ein Treffen mit den verschiedenen Akteuren stattfinden, um die Situation zu beurteilen und die verschiedenen Projekte zu koordinieren». Dabei wird auch die schulpsychologische Beratungsstelle Cepas (Centre psychosocial et d'accompagnement scolaires) einbezogen.

Außerdem sollen in den sensiblen Bereichen des Bahnhofs und in Bonneweg Projekte durchgeführt werden, um die Arbeit der Polizei effektiver zu gestalten, insbesondere dadurch, dass einige Beamte so lange wie möglich im Einsatz bleiben können. Auch Henri Kox ist sich der Bedeutung sozialer Netzwerke bewusst, da die Verdächtigen im Mordfall Rafael nicht zögerten, diese nach der Tragödie zu nutzen: «Derzeit werden auf europäischer Ebene Diskussionen zu diesem Thema geführt. Wir müssen besonders wachsam sein». Ein Beweis dafür, dass die gesellschaftliche Debatte über die Grenzen Luxemburgs hinausgeht.

(Thomas Holzer/L'essentiel)