Fast normaler Schulstart für Eltern und Kinder

Der Großteil der etwa 3000 Schülerinnen und Schüler der Europäischen Schule Kirchberg ist zum Schulstart am Donnerstag begeistert in den Unterricht zurückgekehrt. Auch wenn durch die Schutzmasken die Emotionen nicht deutlich zu sehen waren, freuten sie sich offensichtlich, ihre Freunde und Lehrer wiederzusehen. So sehr, dass einige Schüler ihren Lehrern sogar Blumen mitgebracht haben.

Dabei schien sie die Maskenpflicht gar nicht zu stören. «Ich denke, es ist besser mit der Maske, es ist sicherer», sagte Arthus, der in die Sekundarstufe kommt: «Es macht mir nichts aus, die Maske zu tragen, sie gefällt mir.» Den Erstklässlern vermochte die Maske dennoch nicht die Aufregung vor dem ersten Schultag zu nehmen. Die sechsjährige Alix sorgte sich immer noch mehr darüber, jetzt den scheinbar riesigen Schritt «in die große Schule» zu machen.

« Es sollte gut laufen, es sind viele Maßnahmen ergriffen worden »

An diesem ersten Tag durften die Eltern ihre Kinder bis zum Tor begleiten. Dass die Väter und Mütter der Erstklässler ihre Kinder bis in den Schulhof bringen konnten, wirkte wohl beruhigend. «Es sollte gut laufen, es sind viele Maßnahmen ergriffen worden», sagte Émilie. Nur ein Punkt beunruhigte sie: «Mich stört, dass sie sich am selben Ort versammeln, obwohl es verschiedene Eingänge gibt.»

Doch dass die Kinder wieder zur Schule gehen, entlastet die Eltern. «Ich kann nicht von zu Hause aus arbeiten, mein Mann musste sich um unsere beiden Töchter kümmern, daher war es etwas kompliziert. Es ist eine Erleichterung, dass die Schule wieder normal läuft», sagte Caroline.

(nc/L'essentiel)