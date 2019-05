Fahrrad bricht nach Unfall in zwei Hälften

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer das Fahrrad nach dem Unfall betrachtet, kann sich die Wucht des Aufpralls vorstellen. In Medernach ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad gekommen, wie die Rettungskräfte des CIS-Larochette mitteilten. Das rote Sport-Fahrrad ist buchstäblich in zwei Teile zerbrochen.

Der bei dem Unfall verletzte Radfahrer ist von Rettungskräften und der Feuerwehr betreut worden.

