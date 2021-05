Ettelbrück und Diekirch bekommen Umgehungen

Mobilitätsminister François Bausch und Claude Turmes, Minister für Raumordnung und Energie, haben den Bürgermeistern und Schöffen der Gemeinden Schieren, Ettelbrück, Erpeldingen/Sauer, Diekirch und Bettendorf das «Mobilitéitskonzept Leitbild Nordstad 2035» vorgestellt. Das teilen die Minister am Mittwoch in einem gemeinsamen Communiqué mit. «Das Gesamtkonzept bietet nach Meinung der fünf Gemeinderäte hervorragende Perspektiven für die multimodale Mobilität des künftigen drittgrößten Ballungsraums des Landes», heißt es in dem Schreiben.

«Dieses Mobilitätskonzept wird der Nordstad eine Lebensqualität und ein multimodales Mobilitätsangebot bieten, das nahezu einzigartig ist», erklärt Mobilitätsminister Bausch (Déi Gréng) in der Mitteilung. Sein Parteikollege Claude Turmes ergänzt: «Das Konzept schafft Möglichkeiten für Wohnraum, Wirtschafts- und Freizeitaktivitäten. Ziel ist es, eine bessere Lebensqualität für alle unsere Bürger in der Nordstad zu gewährleisten.»

Express-Radweg

Ein Radschnellweg soll das Rückgrat des Nordstad-Radwegenetzes bilden. Zusätzliche Brücken über die Alzette und die Sauer sollen diese Infrastruktur sowohl an ein künftiges kommunales Radwegenetz, das alle Bezirke bedienen wird, als auch an ein halbes Dutzend weiterer nationaler Radwege anbinden.

Ortsumgehung Ettelbrück

Das Projekt in Ettelbrück ziele nicht nur darauf ab, eine zusätzliche Route für den Durchgangsverkehr zu schaffen, sondern auch eine Beruhigung des Ortskerns zu gewährleisten. Dies soll durch die Schaffung neuer Verbindungen für den motorisierten Individualverkehr erreicht werden. Die Ortsumgehung soll, ausgehend von der Anschlussstelle Ettelbrück der B7, nicht nur eine Kreuzung mit der N15 in Höhe der Route de Bastogne haben, sondern durch einen Tunnel bis nach Warken verlängert werden. Damit werde das Zentrum von Ettelbrück vom Verkehr in Richtung Schieren, Feulen, Warken, Bürden, des Nordspidols und den weiterführenden Schulen in der Avenue Salentiny entlastet. So würden auch die Fahrzeiten von Autofahrern verkürzt, die während der Hauptverkehrszeiten zu diesen Zielen unterwegs sind.

Ausbau der B7

Zwischen den Anschlussstellen Ettelbrück, Erpeldingen/Sauer und Fridhaff soll die B7 die N7 als Rückgrat des Nordstad-Straßennetzes ersetzen und auf vier Spuren ausgebaut werden. Die derzeitige Achse, bestehend aus der N7, der Bahntrasse und der Straße im Industriegebiet, könne dort durch den B7-Ausbau und der Verlegung der Bahnlinie vollständig vom Durchgangsverkehr entlastet werden. In ihrer jetzigen Form sei die Achse eine unüberwindbare und lärmintensive Barriere zwischen den bestehenden Ortsteilen von Ingeldorf und den zukünftigen Siedlungsgebieten. Auf der Achse sollen in Ingeldorf zwei neue Busspuren sowie ein komfortabler Radweg gebaut werden. Zudem soll eine neue CFL-Haltestelle entstehen.

Ortsumgehung Diekirch

Zur Schaffung der Ortsumgehung Diekirch und zur Entlastung der Stadt soll die N7 vom Bamerdall über einen Tunnel mit der N17 in Höhe der Rue Clairefontaine verbunden werden, dann über eine neue Brücke die Sauer überspannen und am Kreisverkehr der Rue Joseph Merten und der Route de Gilsdorf enden.

Umsteigeknoten in Erpeldingen/Sauer

In Bezug auf den öffentlichen Verkehr sei das Hauptelement des Nordstad-Mobilitätskonzepts die Verstärkung der Bahnverbindung. Eine neue CFL-Haltestelle soll in der Nähe des «Laduno»-Geländes unter der B7-Brücke gebaut werden. Die Haltestelle Erpeldingen/Sauer soll künftig nicht nur der Ortschaft selbst dienen, sondern auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für den Norden des Landes werden: Von dort aus sollen künftig vier Züge pro Stunde nach Luxemburg und Esch/Alzette sowie zahlreiche Busse abfahren. Dem Knotenpunkt soll ein großer P+R-Parkplatz angeschlossen werden.

(sw/L'essentiel)